Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Здоровье
Чем помогают при похудении листья нима
MedikForum.ru 04:33
Происшествия
Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку
Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Армия и оружие
Боевые стрельбы из С-300 и С-400 провели на учениях в Бурятии
Ракетные стрельбы из комплексов С-400 «Триумф» и С-300 провели в рамках учений в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
ФАН 02:27
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
Тарантас Ньюс 01:20
Хоккей
«Трактор» отправится на выезд в Китай с задержкой в один день
Из-за проблем с пропуском чартера в Китай «Трактор» отправится на выездные матчи против «Куньлуня» на день позже.
Матч ТВ 08:57
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
«Барселона» твердо намерена вернуть Неймара
Каталонская "Барселона" не собирается сдаваться и намерена вернуть форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в свой стан.
Газета.Ru 01:10
Политика
Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.
Sputnik Эстония вчера в 13:05
Происшествия
В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции
В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 08:08
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.
ТАСС 05:01
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»
Виктор Бутырский ушёл из семьи и просто сделал вид, что никакой дочки по имени Маша у него нет.
Телепрограмма 07:44
Общество
Троих чеченок заставили извиниться за просьбу к Кадырову
Московский Комсомолец 07:27
Религия
Милонов идет с хоругвями по Невскому проспекту Петербурга
Чиновники и депутаты шествуют позади иконы и хоругвей, в сопровождении хора.
REGNUM 04:09
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Политика
Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37