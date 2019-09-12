В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На Украине разоружили три добровольческих батальона

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