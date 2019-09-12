Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:39, Вашингтон
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Футбол
«Барселона» представила третий комплект формы
Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон.
REGNUM 07:32
Культура
Петру Мамонову делают операцию на сердце
Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 07:36
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета вчера в 03:57
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера рассказал о том, как относится к московскому «Спартаку» спустя год после увольнение из клубов.
Нева Спорт 06:48
Политика
Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
Brexit без сделки грозит Британии катастрофой во многих сферах, прежде всего в экономике и торговле, о чем предупреждали профессиональные и отраслевые объединения, профсоюзу и эксперты.
РИА Новости вчера в 12:58
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
RT на русском 07:26
Политика
Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение
Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
ФАН вчера в 18:56
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Москалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе
Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме.
ТАСС 00:20
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика
США отложат введение новых пошлин на китайские товары
В США решили отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ вчера в 19:30
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Здоровье
Врачи выявили основные причины усиленного потоотделения
Россиянам рассказали, по каким причинам у человека может быть повышенное потоотделение. Для этого есть несколько поводов.
ФедералПресс 05:25
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
Автоновости дня 01:05
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39