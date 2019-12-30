Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruНа Украине разрешили «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство предоставило возможность заключить договоры об урегулировании газовых споров, в том числе на транзит газа. Второй контракт планируется подписать на период с 2021 по 2024 годы, сказано в опубликованном на сайте Кабмина документе.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru14:40

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

РБК12:19

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

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«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11:56

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11

«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет

Rambler News Service11:05
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