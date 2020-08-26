На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
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Жители Украины теперь смогут попросить записать свою профессию в кадровой документации феминитивами. Такой приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны опубликован на сайте ведомства.В источнике
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