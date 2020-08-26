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Ведомости
Ведомости

На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий

Жители Украины теперь смогут попросить записать свою профессию в кадровой документации феминитивами. Такой приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны опубликован на сайте ведомства.В источнике
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RT на русском

На Украине разрешили использование феминитивов для профессий

RT на русском05:59
Lenta.ru

На Украине узаконили инженерок и социологинь

Lenta.ru03:56
Российская газета

На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий

Российская газета04:54
URA.Ru

На Украине внесли поправки в русский язык

URA.Ru04:32
РБК

На Украине узаконили феминитивы для профессий

РБК06:36
РИА Новости

На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий

РИА Новости02:30
REGNUM

«Инженерка». Украинское министерство «узаконило» феминитивы

REGNUMвчера в 09:02

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Доля продаж новых корейских автомобилей в России превысила 25%

За первые 7 месяцев 2020 года россияне приобрели 187 885 новых машин корейских брендов, что позволило таким автомобилям занять долю в 25,4%. По данным отечественных аналитиков, продажи машин корейских автопроизводителей впервые обогнали реализацию моделей отечественных марок.
SpeedMe04:17
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Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

Как отмечает издание, подобные опасения возникли после того, как в центральном районе Монголии выявили три новых случая инфицирования, а власти страны объявили, что теперь 17 из 21 монгольского региона находятся в зоне риска дальнейшего распространения чумы.
Lenta.ru08:26

Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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