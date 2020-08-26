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Ведомости
Ведомости

На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий

Жители Украины теперь смогут попросить записать свою профессию в кадровой документации феминитивами. Такой приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны опубликован на сайте ведомства.В источнике
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Газета.Ru

На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий

Газета.Ru09:08
Национальная служба новостей

«Довольно уродливо». Литературовед о вводе феминитивов на Украине

Национальная служба новостей07:58
РИА Новости

На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий

РИА Новости02:30
URA.Ru

На Украине внесли поправки в русский язык

URA.Ru04:32
Lenta.ru

На Украине узаконили инженерок и социологинь

Lenta.ru03:56
РБК

На Украине узаконили феминитивы для профессий

РБК06:36
REGNUM

«Инженерка». Украинское министерство «узаконило» феминитивы

REGNUMвчера в 09:02

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
NewInform08:25
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается.
Российская газета01:55

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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Минторг США внес в черный список 24 китайские компании

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - утверждается в документе.
ТАСС09:03