Политика
Российская газетаНа Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
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Здоровье
16-й пациент умер с коронавирусом в Липецкой области
16-ю жертву зарегистрировали с подтвержденным диагнозом COVID-19, умер пожилой житель Ельца, Липецкой области.
Kursk.com 07:25
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Экономика
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Наука
Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы
С возрастом у человека иммунная система постепенно ослабевает, что дает возможность различным инфекциям легче проникать в организм.
ИнфоСМИ 08:00
Интернет
Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память
В Google выпустили тестовую сборку браузера Chrome, которая адаптирована под новую функцию.
News.ru 06:26
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Наука
Разрабатывается датчик, который поможет выявить разницу между COVID-19 и ОРВИ
По сообщению пресс-службы Техасского университета в Остине, группа ученых разрабатывает сенсор, который сможет диагностировать у пациента не только COVID-19, но и обычных грипп.
RuNews24.ru 10:46
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Политика
Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок.
iReactor 26 июня в 13:41
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
Авто
Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг легковых иномарок, которые отличает максимальная стойкость к коррозии.
Новые автомобили 26 июня в 22:44
Происшествия
Суд не принял экспертизу по делу группы «Сумма»
Строительно-техническую экспертизу по делу о хищении 752 млн рублей при подготовке стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, счел недопустимым доказательством калининградский районный суд, 28 июня сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 11:09
Музыка
Blackpink обходит по количеству просмотров в YouTube BTS
Южнокорейская герл-группа Blackpink начинает набирать большее количество просмотров на YouTube-платформе, чем бойбенд BTS.
Культуромания 10:52
Игры
Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty
В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Здоровье
Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
Evo-rus.com вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Несколько часов назад звезда российской эстрады родила четвертого ребенка, о чем стало известно из микроблога фотографа, которая снимала партнерские роды Зверевой и ее американского мужа Даниэля Вальбрун на камеру.
Вокруг ТВ 02:24
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия 07:53