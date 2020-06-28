Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине рекордно упал рейтинг Зеленского

Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Читать в источнике
Комментировать319

Подробнее о событии

Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

РИА Новости09:10

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Газета.Ru10:08

Обрушение рейтинга Зеленского достигло рекордных значений

Московский Комсомолец09:39

Рейтинг Зеленского обрушился, а Порошенко – подрос

Вести.Ru10:59

Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума

Комсомольская правда08:13

Рейтинг Зеленского рекордно рухнул

Национальная служба новостей06:24

Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

Lenta.ru06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Здоровье

16-й пациент умер с коронавирусом в Липецкой области

16-ю жертву зарегистрировали с подтвержденным диагнозом COVID-19, умер пожилой житель Ельца, Липецкой области.
Kursk.com 07:25
44
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
19
Экономика

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газета вчера в 23:00
3
Футбол

Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
107
Общество

Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение

Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
2
Наука

Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

С возрастом у человека иммунная система постепенно ослабевает, что дает возможность различным инфекциям легче проникать в организм.
ИнфоСМИ 08:00
13
Интернет

Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память

В Google выпустили тестовую сборку браузера Chrome, которая адаптирована под новую функцию.
News.ru 06:26
5
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
936
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
8,3K
Наука

Разрабатывается датчик, который поможет выявить разницу между COVID-19 и ОРВИ

По сообщению пресс-службы Техасского университета в Остине, группа ученых разрабатывает сенсор, который сможет диагностировать у пациента не только COVID-19, но и обычных грипп.
RuNews24.ru 10:46
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
35
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
165
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
1,7K
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
220
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
364
Политика

Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок.
iReactor 26 июня в 13:41
2,4K
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
204
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
6K
Авто

Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг легковых иномарок, которые отличает максимальная стойкость к коррозии.
Новые автомобили 26 июня в 22:44
Происшествия

Суд не принял экспертизу по делу группы «Сумма»

Строительно-техническую экспертизу по делу о хищении 752 млн рублей при подготовке стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, счел недопустимым доказательством калининградский районный суд, 28 июня сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 11:09
Музыка

Blackpink обходит по количеству просмотров в YouTube BTS

Южнокорейская герл-группа Blackpink начинает набирать большее количество просмотров на YouTube-платформе, чем бойбенд BTS.
Культуромания 10:52
Игры

Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty

В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
953
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
838
Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru 11:31
5
Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
15
Здоровье

Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека

Evo-rus.com вчера в 23:55
3
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

Несколько часов назад звезда российской эстрады родила четвертого ребенка, о чем стало известно из микроблога фотографа, которая снимала партнерские роды Зверевой и ее американского мужа Даниэля Вальбрун на камеру.
Вокруг ТВ 02:24
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия 07:53
34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное