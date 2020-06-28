Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине рекордно упал рейтинг Зеленского

Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
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Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума

Комсомольская правда08:13

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Газета.Ru10:08

Обрушение рейтинга Зеленского достигло рекордных значений

Московский Комсомолец09:39

Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

РИА Новости09:10

Рейтинг Зеленского обрушился, а Порошенко – подрос

Вести.Ru10:59

Рейтинг Зеленского рекордно рухнул

Национальная служба новостей06:24

Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

Lenta.ru06:08
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
305
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
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Путешествия

Российские курорты стали популярнее зарубежных

Пять лучших мест для туризма в России определили эксперты сайта Booking.com, об этом они написали 28 июня на своем сайте.
ИА Красная Весна 12:53
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Футбол

Игорь Черевченко: «Знаю, что „Ростов“ тренировался»

Даже уверен и знаю, что они тренировались.
Спорт-Экспресс 10:30
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
2
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
9
Политика

В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»

Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
Известия 12:42
24
Происшествия

Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии

По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
58
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%

Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
1
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,4K
Финансы

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
8
Общество

На Аляске захотели снести памятник главе русских поселений Баранову

Суть событий 26 июня в 13:47
392
Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
2,2K
Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
117
Общество

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

РИА Новости 10:42
159
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
1,1K
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
669
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
87
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,5K
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
112
Наука

Ученые подтвердили возможность получения энергии от черных дыр

Пенроуз считал, что при делении объекта на 2 части, если их поместить близ горизонта событий, одна часть упадет в черную дыру, тогда как вторая получить дополнительную энергию.
Evo-rus.com вчера в 01:28
103
Футбол

Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Сельты» Фёдора Смолова в испанском чемпионате.
Metaratings 12:17
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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