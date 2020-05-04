Коронавирус
ИзвестияС 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений. Об этом в понедельник, 4 мая, говорится на сайте правительства страны.
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На Украине снимают карантинные ограничения: разрешили гулять в парках и ходить в парикмахерские
Комсомольская правда07:41
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
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Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
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Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой
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Патрис Эвра: «Суарес назвал меня негром, а мне писали: „Мы убьем тебя и твою семью“. Не понимал, почему меня ненавидят»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о скандале с форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом, ранее выступавшим за «Ливерпуль».
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В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
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Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Четвертым видеороликом группы Little Big, который набрал более 100 млн просмотром на YouTube, стал клип на песню Go Bananas, сообщили 4 мая сами музыканты на своей странице ВКонтакте.
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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В селе Аксай Усманского района 04 мая этого года в 11.00 состоится открытие нового здания Аксайского фельдшерско -акушерского пункта.
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20