Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 25 октября, анонсировал перезапуск отношений Украины и НАТО. По словам политика, страна и альянс вступят в новый формат сотрудничества.

На Украине анонсировали перезапуск отношений страны с НАТО

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