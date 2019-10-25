Политика

Аргументы неделиАргументы неделиНа Украине анонсировали перезапуск отношений страны с НАТО

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 25 октября, анонсировал перезапуск отношений Украины и НАТО. По словам политика, страна и альянс вступят в новый формат сотрудничества.
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Украина готовится принять НАТО

Коммерсантъвчера в 18:38

Украина и НАТО вступят в новый формат сотрудничества

РЕН ТВвчера в 16:16

Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу

ТАССвчера в 11:48

На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений

Московский Комсомолецвчера в 14:14

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

RT на русскомвчера в 13:46

На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

Взгляд.рувчера в 12:41

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

РИА Новостивчера в 14:39
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Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

РБК 04:38
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
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В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
RT на русском вчера в 06:08
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
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Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

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Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11

The GEEK вчера в 10:42
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Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Бернли»

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В США одобрили передачу Калининградской области Польше

Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
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Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
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SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
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Газета.Ru 04:13
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Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
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Емельянов: «Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств»

Ну и Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств. Недаром он сейчас капитан молодежной сборной, и в ЦСКА один из лучших.
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Шоу-бизнес

Мосгорсуд поставил точку в деле о миллионах Жанны Фриске

В 2017 году Перовский суд удовлетворил исковые заявления "Русфонда" о взыскании 21,6 млн рублей в пользу фонда.
Комсомольская правда вчера в 08:52
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Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
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Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
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Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
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Футбол

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В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
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Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
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Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка.
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