Политика
Аргументы неделиНа Украине анонсировали перезапуск отношений страны с НАТО
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 25 октября, анонсировал перезапуск отношений Украины и НАТО. По словам политика, страна и альянс вступят в новый формат сотрудничества.
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На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений
Московский Комсомолецвчера в 14:14
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Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
Футбол
Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Бернли»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что «синие» могут столкнуться с серьезными трудностями в ближайшем матче АПЛ против «Бернли».
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Армия и оружие
В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Кино
Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Футбол
Емельянов: «Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств»
Ну и Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств. Недаром он сейчас капитан молодежной сборной, и в ЦСКА один из лучших.
Шоу-бизнес
Мосгорсуд поставил точку в деле о миллионах Жанны Фриске
В 2017 году Перовский суд удовлетворил исковые заявления "Русфонда" о взыскании 21,6 млн рублей в пользу фонда.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года
Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка.