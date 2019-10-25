Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.

На Украине решили перезапустить отношения с НАТО

Общество Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Экономика Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.

Происшествия Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Футбол ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Футбол Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.