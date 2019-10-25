Политика
Lenta.ruНа Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.
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Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
Происшествия
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье
Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Общество
В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн
В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Общество
«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.