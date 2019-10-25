Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине решили перезапустить отношения с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.
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На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

RT на русском13:46

Украина и НАТО вступят в новый формат сотрудничества

РЕН ТВ16:16

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

РИА Новости14:39

На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений

Московский Комсомолец14:14

Украина готовится принять НАТО

Коммерсантъ18:38

На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

Взгляд.ру12:41

Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу

ТАСС11:48
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Общество

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Экономика

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Экономика

Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум

Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Происшествия

Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье

Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.
Газета.Ru 17:28
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 15:03
Футбол

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Спорт-Экспресс 17:21
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Футбол

Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 16:16
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн

В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Rostov gazeta 08:49
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Технологии

Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play

Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Происшествия

Одноклассница рассказала об устроившем стрельбу в Забайкалье солдате

News.ru 13:55
Общество

«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы

Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service 07:45
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Футбол

Комбаров поделился мнением о Сталине

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
RT на русском 16:18
Общество

Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»

Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
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