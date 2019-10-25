Политика
Lenta.ruНа Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений
Московский Комсомолецвчера в 14:14
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Путешествия
В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию
По информации, опубликованной на сайте АТОР, туроператоры уже начали продажи путевок в Турцию на следующее лето.
ФедералПресс вчера в 01:02
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве
Газета.Ru вчера в 12:24
Технологии
Hyundai в ноябре запустит автономные автомобили в Калифорнии
Pony.ai, поддерживаемая Sequoia Capital, которая имеет партнерские отношения с Toyota, будет строить с Hyundai автономные системы, в то время как Via будет разрабатывать приложения для мобильных телефонов.
SpeedMe вчера в 14:35
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Армия и оружие
Сирийская армия начала штурмовать боевиков в Латакии и Идлибе
Avia.pro вчера в 22:24
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Известия вчера в 23:14
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс вчера в 17:40
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском вчера в 01:54
Футбол
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru 24 октября в 14:47
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики готовятся к вылету из ЮАР
23 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке на глазах у зрителей
В Карелии в ходе циркового представления медведь напала на дрессировщика. Инцидент снял на видео один из зрителей спектакля.
Общественная служба новостей 24 октября в 03:26