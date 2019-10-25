Политика
Lenta.ruНа Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.
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На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений
Московский Комсомолецвчера в 14:14
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Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
RT на русском 01:05
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье
Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Известия 24 октября в 09:41
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Армия и оружие
«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста
Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Военное обозрение 01:44
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 03:20
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Политика
США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Единоборства
UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем
Отмечается, что в данный момент боец не отстранен от поединка с Хорхе Масвидалем на UFC 244.
Матч ТВ вчера в 07:33
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
RT на русском вчера в 11:10
Авто
Опубликован патент нового V12 от Ferrari
Ferrari смотрит в будущее благодаря новой запатентованной конструкции двигателя, которая, по мнению компании, позволит снизить выбросы при сохранении производительности.
SpeedMe 24 октября в 13:50
Общество
Журналист бросил бутылку в Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Приезд Конора Макгрегора в Россию не обошелся без скандалов и неприятностей для самого спортсмена.
РИА Дагестан 02:45
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс вчера в 17:40
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Происшествия
Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной
Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
VSE42.RU вчера в 23:53