Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине решили перезапустить отношения с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году.
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На Украине заявили о договоренностях с НАТО по перезапуску отношений

Московский Комсомолецвчера в 14:14

Украина и НАТО вступят в новый формат сотрудничества

РЕН ТВвчера в 16:16

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

РИА Новостивчера в 14:39

Украина готовится принять НАТО

Коммерсантъвчера в 18:38

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

RT на русскомвчера в 13:46

На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

Взгляд.рувчера в 12:41

Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу

ТАССвчера в 11:48
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Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

RT на русском 01:05
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье

Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств

Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Известия 24 октября в 09:41
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Армия и оружие

«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста

Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Военное обозрение 01:44
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 03:20
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»

Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Политика

США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной

Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Единоборства

UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем

Отмечается, что в данный момент боец не отстранен от поединка с Хорхе Масвидалем на UFC 244.
Матч ТВ вчера в 07:33
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Авто

Опубликован патент нового V12 от Ferrari

Ferrari смотрит в будущее благодаря новой запатентованной конструкции двигателя, которая, по мнению компании, позволит снизить выбросы при сохранении производительности.
SpeedMe 24 октября в 13:50
Общество

Журналист бросил бутылку в Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Приезд Конора Макгрегора в Россию не обошелся без скандалов и неприятностей для самого спортсмена.
РИА Дагестан 02:45
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Здоровье

Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс вчера в 17:40
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
Происшествия

Названа предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 02:31
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости 24 октября в 10:20
Происшествия

Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной

Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
VSE42.RU вчера в 23:53
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