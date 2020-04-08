Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
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Обозреватель (Украина): украинские врачи хотят спасать больных COVID-19 пакетом на голове (Обозреватель)

ИноСМИвчера в 01:18

На Украине коронавирус начали лечить, надевая пакеты на голову

Московский Комсомолец04:27

Украинские врачи будут использовать пластиковые пакеты вместо ИВЛ

Газета.Ru04:18

На Украине коронавирус предложили лечить с помощью пакета на голове

URA.Ru03:51

«Пакеты на голову»: врачи в Харькове нашли замену аппаратам ИВЛ

News.ruвчера в 20:36

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

РИА Новостивчера в 19:44

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

РЕН ТВ04:37
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Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Религия

Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля

Эхо Москвы вчера в 06:30
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Общество

Найден секретный остров-дача Медведева для рыбалки на Волге

News.ru 04:55
Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Музыка

Участники «Голоса» сразились в сексуальном поединке

Культуромания 02:14
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
РБК 01:39
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Почти 400 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, за сутки выписаны 28 человек, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 04:04
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Общество

В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Российская газета 04:55
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Политика

Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 00:26
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Биатлон

Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
REGNUM вчера в 16:39
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Происшествия

Калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции

Ленинградский суд признал Михаила виновным, по административной статье за нарушение карантина, и выписал штраф в размере 15 тысяч рублей.
RuNews24.ru 04:48
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Футбол

«Реал» не собирается возвращать Криштиану Роналду

«Реал» не планирует возвращать португальского форварда Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в туринский «Ювентус», передает АS.
ProstoProSport вчера в 17:51
Политика

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1

Компания Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1.
NewInform 03:08
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Общество

Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Псковская Лента Новостей 04:36
Экономика

Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей

Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Известия 05:20
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