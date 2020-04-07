Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

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