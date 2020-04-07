Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
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На Украине коронавирус начали лечить с помощью пакета на голове

URA.Ru03:51

Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов ИВЛ

Взгляд.ру01:41

Украинские врачи лечат своих «коронавирусных» пациентов целлофановыми пакетами

Народные новостивчера в 08:25

«Пакеты на голову»: врачи в Харькове нашли замену аппаратам ИВЛ

News.ruвчера в 20:36

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

РИА Новостивчера в 19:44

"А почему бы нет?" Врачи на Украине заменили аппараты ИВЛ обычными пакетами

Царьградвчера в 23:44

Обозреватель (Украина): украинские врачи хотят спасать больных COVID-19 пакетом на голове (Обозреватель)

ИноСМИвчера в 01:18
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Общество

В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
News.ru вчера в 03:34
Общество

Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:35
Финансы

Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене

На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:09
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
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Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Футбол

«Реал» не намерен возвращать Роналду

Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 годы, после чего перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.
ODDS.ru 02:05
Общество

Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима

Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.
КИА 03:27
Происшествия

Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Российская газета вчера в 04:35
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Общество

Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг

Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
АиФ Удмуртия вчера в 01:05
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Общество

В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом

Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
REGNUM 03:12
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru вчера в 04:37
Здоровье

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердили в Томске

Напомним, первый случай коронавируса подтвердился в Томске 18 марта, 27 числа, выздоровевшую пациентку выписали.
vtomske.ru 04:07
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»

Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Народные новости вчера в 07:20
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Интерфакс 00:02
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга 06 апреля в 10:43
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
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