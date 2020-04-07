Коронавирус
РИА НовостиНа Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
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Украинские врачи лечат своих «коронавирусных» пациентов целлофановыми пакетами
Народные новостивчера в 08:25
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Общество
В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом
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На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
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«Реал» не намерен возвращать Роналду
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Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
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Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Общество
Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг
Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом
Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Здоровье
Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердили в Томске
Напомним, первый случай коронавируса подтвердился в Томске 18 марта, 27 числа, выздоровевшую пациентку выписали.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»
Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.