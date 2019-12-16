Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде

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