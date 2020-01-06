Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Памятник Бандере предложил установить украинский мэр на границе с Россией

Газета.Ru00:47

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

РИА Новости01:29

На Украине хотят установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией

ТАССвчера в 11:12

Рядом с российской границей захотели поставить памятник Бандере

Lenta.ru00:25

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Известиявчера в 17:22

На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

RT на русскомвчера в 15:37

Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией

URA.Ruвчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Актуальные Новости 01:13
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи.
Lenta.ru 04 января в 04:03
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе

Evo-rus.com вчера в 23:44
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $70

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Коммерсантъ 01:11
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Мойка78 03 января в 03:17
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Футбол

Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»

Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
RT на русском 00:46
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Спорт-Экспресс 03 января в 11:39
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Религия

Опубликовано расписание рождественских богослужений в храмах Кемерова

Stoboy.ru вчера в 22:59
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году

Известия вчера в 22:40
Политика

Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Известия вчера в 05:15
Политика

Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru вчера в 10:00
Культура

Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры

Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
ИА Новороссия 04 января в 02:00
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 03 января в 02:22
Религия

Православные 6 января встречают Рождественский сочельник

Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Менделеевские новости 01:15
Гаджеты

CES 2020: NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с новой технологией G-Sync 360 Гц

Технология NVIDIA G-Sync была представлена в 2013 году и прежде всего призвана устранять разрывы, синхронизируя частоту обновления дисплея с выводом кадров видеокартой.
3DNews 01:30
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК вчера в 11:32
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания вчера в 02:57
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 03 января в 11:10
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Rambler News Service вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Конотоп
Город в Украине
Город, Конотопский городской совет, Сумская область, Украина. Является административным центром Конотопского района и Конотопского городского совета, в который, кроме того, входят сёла Подлипное, Калиновка и Лобковка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное