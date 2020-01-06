В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

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