Экономика
РИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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61-летний Алек Болдуин может в шестой раз стать отцом
Известный голливудский актер Алек Болдуин может в очередной раз стать отцом.
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
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Алексей Шапошников избран спикером Мосгордумы
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У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Единоборства
Тражукова завоевала золото в женской борьбе на чемпионате мира
Россиянка Инна Тражукова завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг в женской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане.
РИА Новости 09:53
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
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Авто
Subaru готовит для России Outback Black Line
Напомним, продажи обновлённого Subaru Outback стартовали в России летом нынешнего года, стоимость самой бюджетной комплектации начинается от 2 689 000 рублей.
Тарантас Ньюс 09:08
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В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Футбол
Байер — Локомотив 1:2
«Локомотив» нанес поражение «Байеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Общество
В РПЦ попросили не исключать изучение религий из школьной программы
В РПЦ призвали Минпросвещения отказаться от утверждения нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ).
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Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Общество
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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48