Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Политика Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Политика Путин назначил нового замглавы МИД У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.

Политика В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

Происшествия Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.

Единоборства Тражукова завоевала золото в женской борьбе на чемпионате мира Россиянка Инна Тражукова завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг в женской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане.

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Авто Subaru готовит для России Outback Black Line Напомним, продажи обновлённого Subaru Outback стартовали в России летом нынешнего года, стоимость самой бюджетной комплектации начинается от 2 689 000 рублей.

Футбол Байер — Локомотив 1:2 «Локомотив» нанес поражение «Байеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В РПЦ попросили не исключать изучение религий из школьной программы В РПЦ призвали Минпросвещения отказаться от утверждения нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ).

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Политика В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.