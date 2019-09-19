Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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