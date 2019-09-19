Экономика
РИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Общество
«Аэрофлот» отреагировал на новость о забастовке бортпроводников
Петербургский дневник 08:02
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Спорт
Д. Аверина выиграла золотую медаль ЧМ в упражнениях с булавами
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан).
Чемпионат 12:46
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Футбол
«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»
Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Чемпионат 10:30
Армия и оружие
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Гаджеты
На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
Шоу-бизнес
Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым
Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ТВ Центр 12:20
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Павла Устинова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к общественному резонансу, который произвёл приговор актёру Павлу Устинову.
Диалог вчера в 10:20
Футбол
Давид Сильва подпишет контракт с «Интер Майами»
По окончании нынешнего сезона атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва планирует подписать контракт с клубом МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, сообщает британское издание Independent.
Metaratings 12:30
Происшествия
У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия
В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.
Вести.Ru 08:56
Шоу-бизнес
За Ольгу Бузову в платье от дочери Кадырова вступилась мусульманка
Мусульманка, чеченский продюсер Амина Оздамирова вступилась за Ольгу Бузову, попавшую под шквал критики за мусульманский наряд на мероприятии у дочери Главы Чечни Айшат Кадыровой 16 сентября 2019 в Москве.
Bimru.ru 04:37
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10