Экономика
РИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Происшествия
У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия
В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.
Вести.Ru вчера в 08:56
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
В Бурятии похищен шаман Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина»
Габышев последние четыре месяца шел в Москву из Якутии по дальневосточным трассам.
Грани.ру вчера в 05:04
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями
Афиша Daily вчера в 16:00
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело вчера в 10:10
Спорт
Шипулин решил отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам Серова
От самого Совет пока никаких комментариев не было. По данным «Е1» депутат Государственной думы получает около 350 000 рублей.
Твой Континент 02:20
Экономика
Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76%
За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Известия 04:03
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такую систему могут начать использовать и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 16:01
Здоровье
Названы 6 простых трюков, которые позволят похудеть
Вечерний курьер вчера в 02:05
Футбол
Тренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА
Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 17:38
Происшествия
Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН
Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии.
Политика Сегодня 03:23
Кино
В Париже скончался известный актер Шарль Жерар
Мойка78 вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК вчера в 18:54
Политика
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.
Российская газета вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак
В 2000 году Дрешер поставили диагноз рак матки. 42-летняя актриса на протяжении двух лет боролась с заболеванием и смогла победить недуг.
ФАН 03:51
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском вчера в 13:31