Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

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