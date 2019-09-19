Экономика
РИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Кино
Джош Гад исполнил роль людоеда, питающегося детьми
Актер исполнил роль людоеда, который питается детьми.
Актуальные Новости 10:35
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Экономика
«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области
Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru вчера в 11:09
Авто
Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
РИА Новости 12:26
Здоровье
Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 08:30
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Футбол
Бербатов объявил о завершении карьеры
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры. Игрок обратился к фанатам через свой Instagram.
Спорт-Экспресс 11:21
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
Ранее Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД России, вместо него статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел назначен Евгений Иванов.
РИА Новости 09:46
Автоспорт
Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52