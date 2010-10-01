Транспорт

Эхо МосквыЭхо МосквыНа Украине с этого дня закрыты все метрополитены и остановлен междугородний общественный транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером призвал правительство с этого дня из-за коронавируса запретить мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
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Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

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