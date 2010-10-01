Транспорт
Эхо МосквыНа Украине с этого дня закрыты все метрополитены и остановлен междугородний общественный транспорт
Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером призвал правительство с этого дня из-за коронавируса запретить мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
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Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
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Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
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Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой
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Экономист прокомментировал ситуацию на рынке валют
Экономист, политолог Александр Дудчак оценил ситуацию на рынке валют.
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Речь идет о семействе TXZ+, в которое вошли 32-разрядные микроконтроллеры на основе процессорных ядер Arm Cortex.
Общество
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ЦБ обеспечил банки чистыми банкнотами, деньги выдерживают в течение 14 дней из-за риска распространения коронавируса.
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Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Энергетика
Эксперты предупредили о небывалом превышении добычи нефти над спросом
Bloomberg отмечает, что основной причиной столь резкого превышения добычи над спросом служит спад объемов потребления нефти, а цены толкают вниз решения властей Саудовской Аравии о наращивании добычи и заявления России о возможности ее увеличения на 300–500 тыс. баррелей в сутки.
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
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В столице Чукотки назвали лауреатов фестиваля «Золотой ворон»
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Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Политика
У границы с Польшей образовались очереди из украинцев
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.