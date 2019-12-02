Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в Киеве.
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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Известия08:23

Минэнерго Украины собирается сменить глав «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Коммерсантъ08:05

Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»

Комсомольская правда06:52

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

RT на русском07:25

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

РБК06:31

Руководство Нафтогаза и «Укрэнерго» решили сменить

Взгляд.ру06:31

Глава Минэнерго Украины анонсировал смену руководства «Нафтогаза» и других госкомпаний

ТАСС06:20
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