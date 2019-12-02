Политика
ИзвестияНа Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в Киеве.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Кино
Критики признали, что «Ведьмак» круче «Игры престолов»
Естественно, "Ведьмака" стали сравнивать с "Игрой престолов", причем сопоставления оказались не в пользу последней.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Гаджеты
Huawei выпустила обновление для старых смартфонов
Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о начале испытаний новой станции РЭБ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения и создания помех системам сотовой связи, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний
Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Напомним, Falcon 9 — частично многоразовая ракета: ее первую ступень можно повторно использовать для запусков космических аппаратов.
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Гаджеты
Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Энергетика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.