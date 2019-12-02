Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в Киеве.

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

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