Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в Киеве.
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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Известия08:23

Минэнерго Украины собирается сменить глав «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Коммерсантъ08:05

Глава Минэнерго Украины анонсировал смену руководства «Нафтогаза» и других госкомпаний

ТАСС06:20

Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»

Комсомольская правда06:52

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

РБК06:31

Руководство Нафтогаза и «Укрэнерго» решили сменить

Взгляд.ру06:31

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

RT на русском07:25
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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили о начале испытаний новой станции РЭБ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения и создания помех системам сотовой связи, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 10:22
Политика

Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:22
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Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

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Общество

Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

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Экономика

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Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

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Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
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Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

Напомним, Falcon 9 — частично многоразовая ракета: ее первую ступень можно повторно использовать для запусков космических аппаратов.
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Космос

Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
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Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

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Гаджеты

Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России

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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев выйдет в стартовом составе армейцев

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«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд

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Энергетика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
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