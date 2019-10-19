Общество
RT на русскомНа Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек. Об этом информирует Госслужба статистики Украины.
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Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Фигурное катание
Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на Гран-при
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Авто
Моторы Kia и Hyundai получат пожизненную гарантию
Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Авто
Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
Политика
Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
Происшествия
Внука известного музыканта жестоко убили в Киеве
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Политика
В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Футбол
«Гранада» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место
«Гранада» набрала 17 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами располагается 10-й строчке.
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Происшествия
Внуку Назарбаева дали год условно за укус полицейского в Лондоне
Футбол
Батистута: «Умолял врача ампутировать мне ноги»
Бывали дни, когда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может».
Культура
Новость о переименовании «Сватов» Добронравов назвал «уткой»
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
Происшествия
17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньше мере 17 человек.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.