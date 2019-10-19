Общество

RT на русскомRT на русскомНа Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек. Об этом информирует Госслужба статистики Украины.
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На Украине сократилась численность населения

Известиявчера в 18:37

На Украине сообщили о сокращении численности населения

Национальная служба новостейвчера в 18:16

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

ТАССвчера в 13:40

На Украине зафиксировали сокращение населения на 170 тыс. человек

РБКвчера в 16:37

Численность населения Украины сократилась за последние полгода

Комсомольская правдавчера в 14:21

На Украине снизилась численность населения

RT на русскомвчера в 13:45

На Украине сократилась численность населения

РИА Новостивчера в 18:03
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

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Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело вчера в 14:50
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Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
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Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
Daily-Motor.Ru 16 октября в 03:04
Космос

SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников

Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Восток-Медиа 17 октября в 03:16
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Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
МедиаПоток вчера в 12:27
Политика

Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
News.ru 17 октября в 10:36
Происшествия

Внука известного музыканта жестоко убили в Киеве

ФАН вчера в 13:54
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Происшествия

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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Политика

В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском вчера в 19:35
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru 17 октября в 09:11
Футбол

«Гранада» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место

«Гранада» набрала 17 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами располагается 10-й строчке.
Спорт-Экспресс вчера в 16:55
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Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия

Внуку Назарбаева дали год условно за укус полицейского в Лондоне

Новые Известия вчера в 10:19
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Батистута: «Умолял врача ампутировать мне ноги»

Бывали дни, когда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может».
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Новость о переименовании «Сватов» Добронравов назвал «уткой»

Inc-news.ru вчера в 15:21
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«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

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Тренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»

Вести.Ru 00:35
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NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Происшествия

17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньше мере 17 человек.
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
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Футбол

В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

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Армия и оружие

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.
RT на русском вчера в 10:15
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