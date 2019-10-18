Общество
РИА НовостиНа Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Ferra 17 октября в 09:37
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек
По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.
ТАСС 17 октября в 04:31
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Футбол
Владелец «Милана» не планирует продавать клуб
Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.
Чемпионат 03:09
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
iXBT.com вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил посетителя
Piter.tv вчера в 06:23
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс вчера в 14:15
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe вчера в 00:54
Политика
На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США
Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград 17 октября в 11:43
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 00:43
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Российская газета вчера в 16:43
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Политика
Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).
Взгляд.ру вчера в 12:03
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:15
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК вчера в 21:18
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 01:30