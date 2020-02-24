Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине снизили цену на газ для населения

Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения. В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров.
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Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

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РИА Новостивчера в 15:27

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русскомвчера в 12:08
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В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
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Найден новый способ создания органической электроники

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