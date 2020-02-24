Энергетика
ИзвестияНа Украине снизили цену на газ для населения
Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения. В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин объяснил разницу между нацпроектами и госпрограммами
Президент еще раз напомнил разницу между нацпроектом и госпрограммой: сначала определяются конкретные задачи, например, по демографии, затем - объем дополнительных ресурсов для их решения и ответственные лица.
Общество
В Интерьерном театре прошли чтения речей фигурантов дела «Сети»
В воскресенье, 24 февраля в Интерьерном театре прошли чтения в поддержку осужденных и обвиняемых по делу об организации «Сеть» (запрещена на территории РФ).
Общество
Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен
Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен. «Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом.
Политика
В СНБО Украины высказались по поводу подачи воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Здоровье
Минздрав Белоруссии усилил санитарный контроль для прибывающих из ЕС
В аэропорту города Минска с 25 февраля службы минздрава усилили санитарно-эпидемиологическое контролирование в отношении лиц, прибывающих из стран Европы, в основном из Италии.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Транспорт
Трассу «Нева» ускорят обходом Твери
Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору компании, которая подготовит проект строительства 3-го этапа трассы М11 Москва—Петербург в обход Твери с северной стороны города.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин станет отцом во второй раз
26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин станут родителями во второй раз.
Экономика
Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год
В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Здоровье
Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в ДТП
Российские легионеры «Нью-Йорк Рейнджерс» - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в дорожно-транспортное происшествие.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Авто
Новая батарея Tesla увеличит дальность пробега до 640 км
Политика
Эксперт объяснил снижение рейтинга Зеленского
Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского связано с невыполнением им и его окружением предвыборных обещаний, а также с его восприятием в обществе как несамостоятельного президента, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Футбол
Зрители освистали судей на финале Кубка легенд
Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.
Происшествия
Более 20 тысяч жителей Киреевска под Тулой остались без воды из-за ЧП
"Без водоснабжения остались более 2300 жилых домов разной этажности с общим числом жителей более 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Наука
Найден новый способ создания органической электроники
В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники.