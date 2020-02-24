Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения. В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров.

На Украине снизили цену на газ для населения

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