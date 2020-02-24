Энергетика
Известия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
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