Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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