Энергетика
Известия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей
Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей.
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Здоровье
В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Здоровье
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри резко ответили Елизавете II
Принц Гарри и Меган Маркл с уважением отнеслись к требованию Елизаветы II. Впрочем, в Великобритании посчитали их заявление резким.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Политика
Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы
Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Экономика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Общество
Бывшего директора ФСИН Реймера освободили по УДО
Реймер просил об УДО и в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.
Шоу-бизнес
Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты
Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Космос
Черные дыры не противоречат фундаментальным законам Вселенной
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Музыка
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли
Джастин Бибер установил новый музыкальный рекорд, который последние 59 лет принадлежал Элвису Пресли.
Политика
В СНБО считают получивших российские паспорта на Донбассе
В СНБО Украины заявили, что считают всех получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР, и на данный момент их число якобы составляет 156 тыс. человек.
Здоровье
Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов
Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
Гаджеты
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.