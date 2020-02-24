Энергетика
Российская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
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Технологии
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Общество
На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу
Уехавшие на свой Новый год китайцы, не могут вернуться в Россию.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Технологии
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков
Компания Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков для iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию.
Транспорт
Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»
Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Экономика
ДЭК обновила рейтинги сахалинских исполнителей коммунальных услуг
На сайте ПАО ДЭК размещены рейтинги добросовестных потребителей, а также неплательщиков за электроэнергию из числа сахалинских исполнителей коммунальных услуг (управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих многоквартирный жилой фонд), имеющих на 1 февраля просроченную задолженность.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за «вмешательство в выборы»
Как сообщает портал Axios, демократы из Сената США призвали Помпео и Мнучина ввести санкции против России за «вмешательство в выборы 2020 года».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Здоровье
В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек
Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали в результате теракта на юге Таиланда
Не менее 10 человек пострадали при взрыве на юге Таиланда.
Гаджеты
Дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro рассекретили в Сети
Рендеры смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro опубликовал в Сети ресурс Slashleaks.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Экономика
Mastercard заявила о снижении выручки из-за коронавируса
Американская финансовая корпорация Mastercard заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Ряд экспертов предполагают, что теперь игровая приставка сможет оценивать уровень стресса или страха игрока, например, чтобы напугать его сильнее, или же остановиться.
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Происшествия