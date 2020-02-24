В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".

На Украине снизили цену на газ для населения

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Футбол «Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

Авто В Улан-Удэ продают раритетный «Лэнд Крузер» 1982 года Ярко-жёлтый раритетный "Лэнд Крузер" из Улан-Удэ попал в подборку самых крутых и интересных машин Портал Дром.ру. представил подборку из самых крутых и интересных машин которые выставлены на продажу.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Происшествия Мать и дочь решили уволиться из-за стриптиза в морге Петербурга В Петербурге временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко на время проверки, которую начали после корпоратива со стриптизом в городском морге.

Общество Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.