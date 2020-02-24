Энергетика
ИзвестияНа Украине снизили цену на газ для населения
Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения. В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Комментарии
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Суд освободил экс-главу ФСИН Александра Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого ранее приговорили к восьми годам колонии за присвоение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Экономика
Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами.
Общество
Присяжные признали продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Религия
День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля
25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Единоборства
Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Солист «Океана Эльзы» уходит из Рады, «сжав зубы»
Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении своих депутатских полномочий, передает «Интерфакс-Украина».
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs с 5G
Происшествия
Злоумышленник ограбил пенсионера почти на 6 млн рублей в Петербурге
Общая сумма материального ущерба составила 5,8 млн рублей.
Здоровье
Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора
Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.