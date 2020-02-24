Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине снизили цену на газ для населения

Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения. В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров.
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На Украине снизили цены на газ

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«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

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URA.Ruвчера в 15:34

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

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