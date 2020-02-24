Энергетика
Российская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
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Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
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В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
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Робот в форме чемодана на колесиках, использующий искусственный интеллект, разрабатывается для ориентирования слабовидящих людей в рамках совместного проекта IBM Japan и партнеров этой компании.
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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Гаджеты
IPhone SE 2 будет доступен в шести цветах
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
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Политика
Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Общество
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Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
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Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
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Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Здоровье
Власти Закарпатья готовятся принимать украинских заробитчан из пострадавшей от коронавируса Италии
В Закарпатье созывают срочное совещание противоэпидемической комиссии из-за возвращения в регион украинских заробитчан из Италии, где на днях зарегистрировали масштабную вспышку коронавируса.
Гаджеты
Названа цена Honor View 30 Pro для российского рынка
Политика
Депутаты гордумы Астрахани приняли отставку главы администрации города
Депутаты городской думы Астрахани сегодня на заседании приняли отставку главы администрации города (сити-менеджера) Радика Харисова, который занимал этот пост с ноября 2018 года.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Здоровье
Диетолог и священник рассказали, кому нельзя соблюдать Великий пост
Диетолог и священник рассказали, каким категориям людей не следует соблюдать Великий пост.
Авто
Первый Ford Mustang Mach-E сходит с конвейера
Культура
Первый Фестиваль будущего театра открылся в Москве
Наука
Обнаружено первое животное без митохондрий
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
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Политика
Эрдоган заявил о готовящейся на 5 марта встрече с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.
Политика
Путин: в нацпроектах важно развитие страны, а не точечные результаты
Замечать положительные изменения в российских городах очень приятно, отметил президент, однако это точечные результаты, а в случае с нацпроектами нужны результаты по широкому фронту.
Космос
Аэропорт Астрахани оснастят новым аэродромным радиолокационным комплексом
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса управления воздушным движением в аэропорту Астрахань имени Б.М. Кустодиева.
Политика
Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.