Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине снизили цены на газ для граждан

"Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения. В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

URA.Ruвчера в 15:34

«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

РБКвчера в 12:17

На Украине снизили цены на газ для граждан

РИА Новостивчера в 15:27

Газ для украинцев стал дешевле

Вести.Ruвчера в 13:15

Украинцам снизили цену на газ

Газета.Ruвчера в 12:26

На Украине снизили цену на газ для населения

Известиявчера в 16:30

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русскомвчера в 12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн

Комментарии

Биатлон

Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Нева Спорт 10:29
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily вчера в 11:13
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Происшествия

Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Интерфакс 12:08
Общество

Ушёл из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

REGNUM 01:21
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России вчера в 23:33
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Политика

Солист «Океана Эльзы» покинул Верховную раду

В мае 2019 года сообщалось, что украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду.
Известия 06:33
Экономика

В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов

В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Lenta.ru 12:36
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru 03:01
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

«Живи! В курортном» отказали в праве на существование

"В настоящее время объекты возведены и находятся практически в стопроцентной готовности по монолитным конструкциям, и ни о каком долгострое речи идти не может", — отметили в "СПб Реновации".
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:48
Политика

Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Общество

Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
Авто

Крупнейшие автодилеры Петербурга увеличили долю на падающем рынке

В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали 129,9 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2% меньше показателя продаж топ-20 за 2018 год.
АБН 08:11
Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Общество

Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу «Сети»

Интерфакс 11:33
Космос

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

Что происходит 23 февраля в 00:24
Экономика

ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
BFM.ru 07:36
Общество

Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa 23 февраля в 12:13
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Экономика

Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд

Новый Калининград Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд.
Новый Калининград.Ru 06:34
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera вчера в 05:15
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Коммерсантъ 12:46
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

RT на русском 12:25
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Lenta.ru 09:46
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor 23 февраля в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное