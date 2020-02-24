Энергетика
Российская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
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Комментарии
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Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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Выплаты, которые предусмотрены по программе «Земский фельдшер», в Министерстве здравоохранения предложили распространить на весь средний медицинский персонал, сообщает РИА «Новости».
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Столичный вторичный рынок жилья замер из-за стагнации доходов населения
Столичный вторичный рынок жилья замер в ожидании поддержки. В условиях стагнации доходов населения особо рассчитывать не на что.
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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
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Намек на выход нового плеера Apple iPod Touch появился в Сети
Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).
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В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Эксперт объяснил, куда выгоднее вложить деньги во время коронавируса
Эксперт еще защищенными активами назвал акции фармацевтических компаний, и американский доллар, но эта валюта может быть интересна определенное время.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри отпраздновал победу над представителем США Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона в тяжёлом весе по версии WBC.Фьюри с первых минут завладел преимуществом и по ходу боя смог дважды отправить своего оппонента в нокдаун.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Общество
Скончался президент заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Армия и оружие
Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники.
Здоровье
Советником министра здравоохранения Узбекистана назначат турка
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В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Авто
В сети опубликовали видео с зимних тестов Xpeng P7
Во время зимних тестов, которые продлились 120 дней, Xpeng Motors испытывала 2-моторный седан P7 с полным приводом, имеющий силовой агрегат, выдающий 430 л.с. и 660 Нм, а ещё батарею на 81 кВт/ч.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке резко стало плохо
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали из Китая и вывезли на карантин в Полтавскую область, резко стало плохо.