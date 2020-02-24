Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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На Украине снизили цену на газ для населения

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Цена на газ для населения Украины в феврале снизилась на 15% - «Нафтогаз»

ПРАЙМ10:08
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