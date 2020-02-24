Энергетика
Российская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
Читать в источнике
Оценить687
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Комментарии
Общество
Шесть человек скончались от коронавируса в Италии
Число погибших от коронавируса в Италии возросло до шести.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Политика
Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 1:1 (2-й тайм)
Здоровье
Ноотропы или биохакинг мозга при повышенной умственной нагрузке
Кроме основных ноотропов в "умные пилюли" при повышенной умственной нагрузке добавляют компоненты, которые усиливают мотивацию и придают энергию: витамины группы B; альфа-липоевая кислота; родиола розовая; коэнзим Q10; магний; куркумин.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Гаджеты
IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11
Аналогичное решение Apple уже использовала в смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
Здоровье
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
Футбол
Матео Ковачич: «„Челси“ может доставить неприятности многим командам»
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Биатлон
На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело
В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Политика
СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ
США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Киберспорт
Любители игры PUBG продолжают негодовать из-за багов
Очевидно, что самой распрастранённой причиной является обилие багов, вылетов и читеров в игре.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Авто
Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод
Автогиганты в массе своей заменяют раму на несущий кузов, постоянный полный привод уступает место подключаемому, неразрезные мосты в задней подвеске – полузависимой балке.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.