Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине снизили цену на газ для населения

На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».
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На Украине снизили цену на газ для населения

REGNUM11:03

Цена на газ для населения Украины в феврале снизилась на 15% - «Нафтогаз»

ПРАЙМ10:08
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