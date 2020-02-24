Энергетика
REGNUMНа Украине снизили цену на газ для населения
На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».
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