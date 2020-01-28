Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине снизили цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз» Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей на 14−15%, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости». Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты.
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На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

Piter.tvвчера в 13:33
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Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
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США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
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«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru вчера в 16:50
Армия и оружие

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«Военная авиация нанесла удар по целям ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия и подземную инфраструктуру», — заявили в Минобороны Израиля.
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Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

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Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

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РИА Новости вчера в 17:56
Общество

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
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Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
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Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Saksa: «Играть за OG — честь для меня»

Мартин Saksa Саздов прокомментировал переход в состав OG по Dota 2. Он отметил высокий уровень игры своих новых тиммейтов, а также заявил, что для него честь присоединиться к OG.
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МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
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Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
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Общество

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В Приморье возбудили дело о создании сообщества контрабандистов

На Дальнем Востоке следователи возбудили уголовные дела об организации, руководстве и участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой древесины исчезающих видов (ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).
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Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
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Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
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Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
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