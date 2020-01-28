Энергетика
REGNUMНа Украине снизили цену на газ для промышленности
НАК «Нафтогаз» Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей на 14−15%, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости». Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Красная весна28 января в 13:02
Корольчук: «Нафтогазу» пора признать, что население последние 5 лет переплачивает за газ
Украина.рувчера в 03:33
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Общество
В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону
Политика
Белый дом выступил против публикации книги Болтона
Белый дом официально выступил против публикации книги бывшего советника по национальной безопасности президента Трампа Джона Болтона, ссылаясь на имеющиеся в ней сверхсекретные сведения.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят «сделку века» в Москве
Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план палестино-израильского урегулирования, который он называет "сделкой века".
Наука
Химики удешевили спектрофотометр светодиодами
Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
«Военная авиация нанесла удар по целям ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия и подземную инфраструктуру», — заявили в Минобороны Израиля.
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Общество
«Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Киберспорт
Saksa: «Играть за OG — честь для меня»
Мартин Saksa Саздов прокомментировал переход в состав OG по Dota 2. Он отметил высокий уровень игры своих новых тиммейтов, а также заявил, что для него честь присоединиться к OG.
Общество
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Общество
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
В Приморье возбудили дело о создании сообщества контрабандистов
На Дальнем Востоке следователи возбудили уголовные дела об организации, руководстве и участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой древесины исчезающих видов (ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.