НАК «Нафтогаз» Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей на 14−15%, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости». Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты.

На Украине снизили цену на газ для промышленности

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