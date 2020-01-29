Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине снизили цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз» Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей на 14−15%, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости». Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты.
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