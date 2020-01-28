Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

На Украине снизили цену на газ для промышленности

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