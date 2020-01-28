Энергетика
REGNUMНа Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
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Политика
Путин отправил главу Чувашии в отставку
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Религия
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Армия и оружие
Сирийская армия окружила форпост террористов в Идлибе
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Авто
Новый Kia Rio X-Line заметили в Петербурге
Обновленный кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line был заснят на территории Санкт-Петербурга.
Киберспорт
SumaiL об OG: «Наша цель — выиграть еще один The International»
Керри Самаил 'SumaiL' Хассан дал первое интервью после перехода в OG.
Общество
В Пулково прибыл первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Шоу-бизнес
Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Сергей Соседов предполагает, что причиной серьезной болезни актрисы могла стать генетика.
Энергетика
Nord Stream в 2019 году сохранил объем поставок по «Северному потоку»
Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, что почти соответствует уровню 2018 года, когда по нему было поставлено 58,8 млрд куб. м, следует из сообщения компани-оператора.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Авто
Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы
Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
Общество
Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского сериала
Украинка устроила скандал в автобусе, который двигался по маршруту Луцк-Киев, по причине включенного для развлечения пассажиров российского сериала.
Общество
Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Происшествия
Историка Соколова, обвиняемого в убийстве, признали вменяемым
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Биатлон
Валерия Васнецова: «Я не чувствовала той силы, которая позволила бы мне отобраться на ЧЕ»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова рассказала о причинах неудачного отбора в национальную команду осенью.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.