Энергетика

Piter.tvPiter.tvНа Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей. Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости". Известно, что цена упала на 15%.
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