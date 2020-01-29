В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей. Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости". Известно, что цена упала на 15%.

На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Здоровье Назван возможный срок появления коронавируса в России Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.

Футбол В «Локомотиве» прокомментировали возможность перехода Кокорина Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.

Биатлон Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.

Шоу-бизнес Стало известно, кто снова свел Дженнифер Энистон и Брэда Питта Ведь как известно, Дженнифер Энистон и Брэд Питт, которые развелись ещё в 2005-м, расстались тогда отнюдь не мирно, после чего много лет вообще не контактировали друг с другом.