Энергетика
Piter.tvНа Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%
В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей. Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости". Известно, что цена упала на 15%.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Корольчук: «Нафтогазу» пора признать, что население последние 5 лет переплачивает за газ
Украина.рувчера в 03:33
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Красная весна28 января в 13:02
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Происшествия
В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса
В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.
Футбол
Защитник сборной Алжира Зеффан станет игроком «Крыльев Советов»
Крылья Советов договорились о трансфере бывшего защитника Ренна Мехди Зеффана.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Политика
МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов
Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Овечкин оформил гол и пас
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали возможность перехода Кокорина
Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Наука
Отказ от курения провоцирует рост здоровых клеток
Ученые доказали, что отказ от курения способствует усилению защиты организма от опухолей легких.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Футбол
«МЮ» согласился отдать Рохо в аренду «Эстудиантес»
Защитник Маркос Рохо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Футбол
«Вулверхэмптон» приобрел Поденсе у «Олимпиакоса»
Полузащитник Даниэл Поденсе покинул «Олимпиакос» и стал игроком «Вулверхэмптона», сообщает официальный сайт английского клуба.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Шоу-бизнес
Стало известно, кто снова свел Дженнифер Энистон и Брэда Питта
Ведь как известно, Дженнифер Энистон и Брэд Питт, которые развелись ещё в 2005-м, расстались тогда отнюдь не мирно, после чего много лет вообще не контактировали друг с другом.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Происшествия
Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.