С апреля текущего года стоимость газа в рамках ПСО для жителей страны сократилась на 32%. Однако, начиная со следующего года жители Украины, возможно, будут обязаны покупать газ по «рыночной» стоимость, как сообщили в компании «Нафтогаз».

На Украине снизили цены на газ для населения

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Общество «Медуза»: Испанский «спонсор» ФБК никогда не бывал в России Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.

Происшествия На Урале простились с убитой из-за машины девушкой Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Армия и оружие Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".

Политика Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.

Политика Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.

Энергетика Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.

Единоборства Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.

Общество Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.

Армия и оружие Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены По данным источника издания, в 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы ФСБ было несколько случаев остановки двигателей с Common Rail.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Шоу-бизнес Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Происшествия В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche На пути в коттеджный поселок на пенсионерку на машине Porsche Cayenne напал неизвестный с ружьем, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Кино Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц» Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.