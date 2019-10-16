Энергетика
ГЛАС.RUНа Украине снизили цены на газ для населения
С апреля текущего года стоимость газа в рамках ПСО для жителей страны сократилась на 32%. Однако, начиная со следующего года жители Украины, возможно, будут обязаны покупать газ по «рыночной» стоимость, как сообщили в компании «Нафтогаз».
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
Евразия Daily16 октября в 06:48
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
«Медуза»: Испанский «спонсор» ФБК никогда не бывал в России
Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.
Znak.com 03:20
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Общество
Жители Саратова просят спикера Госдумы построить аквапарк
Взгляд-инфо 03:55
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Motor вчера в 11:33
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Политика
Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.
РИА Новости 05:02
Политика
Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Энергетика
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Единоборства
Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится
Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.
РЕН ТВ 02:29
Общество
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Парламентская газета 03:22
Армия и оружие
Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены
По данным источника издания, в 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы ФСБ было несколько случаев остановки двигателей с Common Rail.
Рамблер 02:09
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Lenta.ru 03:41
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Происшествия
В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche
На пути в коттеджный поселок на пенсионерку на машине Porsche Cayenne напал неизвестный с ружьем, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
РБК 04:25
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
RT на русском вчера в 20:39
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09