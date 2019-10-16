Энергетика
ГЛАС.RUНа Украине снизили цены на газ для населения
С апреля текущего года стоимость газа в рамках ПСО для жителей страны сократилась на 32%. Однако, начиная со следующего года жители Украины, возможно, будут обязаны покупать газ по «рыночной» стоимость, как сообщили в компании «Нафтогаз».
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
Евразия Daily16 октября в 06:48
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