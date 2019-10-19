Общество
РИА НовостиНа Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Наука
Учёные открыли новый метод диагностики рака щитовидной железы
Российские биологи открыли новые маркеры рака щитовидной железы.
News.ru 07:51
Политика
Экс-премьер Греции: доверие к ЕС зависит от решения по Македонии
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Ципрас подчеркнул, что «назначение даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС — вопрос доверия международного сообщества к ЕС».
REGNUM вчера в 07:10
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru 21:47
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
АБН 16 октября в 09:52
Армия и оружие
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Lenta.ru 22:24
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Политика
Путиным подписан указ о создании Военно-строительной компании
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело 08:07
Армия и оружие
Обнародовано видео запуска баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Опубликовано видео запуска баллистических ракет на учениях «Гром-2019». Кадры обнародовал телеканал «Звезда».
Политика Сегодня вчера в 08:56
Политика
Федотов может покинуть пост главы СПЧ
Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет.
ГЛАС.RU вчера в 08:15
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия 22:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Шоу-бизнес
Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью
Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Газета Metro 09:59
Происшествия
В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной
Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.
RuNews24.ru 04:38
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровое здание
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК 21:18