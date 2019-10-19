Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
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На Украине сократилась численность населения

Известия18:37

На Украине сообщили о сокращении численности населения

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На Украине снизилась численность населения

RT на русском13:45

На Украине зафиксировали сокращение населения на 170 тыс. человек

РБК16:37

Численность населения Украины сократилась за последние полгода

Комсомольская правда14:21

На Украине сократилась численность населения

РИА Новости18:03

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

ТАСС13:40
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