Общество
РИА НовостиНа Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
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Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Наука
Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами
По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская сторона подготовила документ о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Вену или Женеву.
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
Футбол
Артем Ребров: «В Ломовицком мне нравится его заинтересованность в деле благотворительности»
Вратарь «Спартака» Артем Ребров признался, что ему приятно общаться с хавбеком «Арсенала» Александром Ломовицким.
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Происшествия
Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске
Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart 2020 появился в базе TENAA
Новый смартфон Huawei P Smart 2020 с мощным аккумуятором появился в базе китайского регулятора – TENAA.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Наука
Слишком активные нейроны сокращают жизнь
Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.