Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
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На Украине сократилась численность населения

Известия18:37

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

ТАСС13:40

На Украине сократилась численность населения

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Численность украинского населения резко упала

Газета.Ru14:21

Численность населения Украины сократилась за последние полгода

Комсомольская правда14:21

На Украине снизилась численность населения

RT на русском13:45

На Украине сообщили о сокращении численности населения

Национальная служба новостей18:16
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Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
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Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская сторона подготовила документ о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Вену или Женеву.
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Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
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Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
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МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
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СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
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Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
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Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Новый смартфон Huawei P Smart 2020 с мощным аккумуятором появился в базе китайского регулятора – TENAA.
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Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.
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