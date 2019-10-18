Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек.
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Численность населения Украины сократилась за последние полгода

Комсомольская правдавчера в 14:21

На Украине сообщили о сокращении численности населения

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На Украине сократилась численность населения

РИА Новостивчера в 18:03

Численность украинского населения резко упала

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На Украине сократилась численность населения

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На Украине снизилась численность населения

RT на русскомвчера в 13:45

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

ТАССвчера в 13:40
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При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

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СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии

США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
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Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
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Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
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Пранкеры Вован и Лексус пригрозили губернатору Аляски аннексией

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Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
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В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

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На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу

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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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