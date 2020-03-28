Госпогранслужба Украины сообщила об отправке специального поезда из Киева в Москву, которым эвакуированы семьсот российских граждан в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа.

На Украине сообщили о начале эвакуации граждан РФ

Здоровье В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Общество Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.

Общество В течение следующей недели в Россию вернется более 21 тысячи граждан Российских туристов продолжают доставлять на родину вывозными рейсами, в течение семи дней планируется прибытие в Россию более 21 тысячи граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

Общество В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество Компания OneWeb подала заявление о банкротстве Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.

Фигурное катание Тарасова ответила раскритиковавшей Тутберидзе финской фигуристке Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о критике финской фигуристки Кииры Корпи в адрес российского специалиста Этери Тутберидзе.