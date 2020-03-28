Коронавирус
Московский КомсомолецНа Украине сообщили о начале эвакуации граждан РФ
Госпогранслужба Украины сообщила об отправке специального поезда из Киева в Москву, которым эвакуированы семьсот российских граждан в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа.
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Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Здоровье
В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Общество
В течение следующей недели в Россию вернется более 21 тысячи граждан
Российских туристов продолжают доставлять на родину вывозными рейсами, в течение семи дней планируется прибытие в Россию более 21 тысячи граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Политика
Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции
"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
Здоровье
Британская полиция устраивает дорожные засады и следит за гуляющими с собаками с помощью дронов
Полицейские могут останавливать и досматривать любой транспорт, следить за тем, чтобы люди не собирались группами, и даже использовать дроны для слежки за людьми, занимающимися спортом и выгуливающими собак.
Общество
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»
В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Политика
Лукашенко задумался о происхождении коронавируса
Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Кино
Меган Маркл озвучила фильм о слонах
Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
Происшествия
В Оренбургской области пациента с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ
Состояние первого заболевшего коронавирусом в Оренбургской области ухудшилось ночью, у него диагностировали пневмонию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Фигурное катание
Тарасова ответила раскритиковавшей Тутберидзе финской фигуристке
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о критике финской фигуристки Кииры Корпи в адрес российского специалиста Этери Тутберидзе.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Происшествия
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Происшествия
В Челябинской области выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на пятницу, 27 марта, в Челябинской области зафиксировано 8 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Спортзалы, салоны красоты, кафе и кинотеатры закрывают в Волгограде
С 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области приостанавливают проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений, сообщили в администрации региона.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.