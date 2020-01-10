Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Экипаж Boeing не говорил о проблемах на борту диспетчерам аэропорта Тегерана

Телеканал 360°12:11

Киев рассказал о последнем сообщении пилотов разбившегося самолета

Газета.Ru15:08

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

РИА Новости12:53

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК12:38

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском14:32

Глава МИД Украины рассказал о последнем разговоре пилотов разбившегося самолета

Известия12:02

Киев рассказал новые подробности крушения самолета в Иране

Взгляд.ру11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Происшествия

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
РИА Новости 19:49
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 03:23
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily 19:15
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес

Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»

Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Gazeta.SPb 19:31
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 20:22
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия 18:28
Политика

AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
ТАСС 19:54
Энергетика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости вчера в 11:56
Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
РИА Новости 13:53
Здоровье

Жители района в Красноярском крае протестуют против назначения нового главврача районной больницы

Жители Новоселовского района Красноярского края написали письмо на имя губернатора Александра Усса.
ФедералПресс 00:25
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Армия и оружие

Украинский лайнер могли сбить иранские военные

Профиль вчера в 13:20
Спорт

Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ в командном спринте

РИА Новости 15:55
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Общество

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Известия 17:03
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс 09:04
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 07:21
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
РБК 19:28
Гаджеты

Xiaomi сообщила о выпуске оболочки MIUI 12

Goroday.ru 08:41
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки вчера в 06:39
Происшествия

В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Российская газета 21:27
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное